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Carro capota e causa a morte de menino de 2 anos que estava no banco da frente

Vítima chegou a ser reanimada pelos bombeiros e internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carro capota e causa a morte de menino de 2 anos que estava no banco da frente
Autor Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Um menino de dois anos morreu nesta sexta-feira (25) após o carro em que viajava com os pais bater em um veículo estacionado e capotar em Goiânia. O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (24), na Avenida Aristóteles, localizada no setor Jardim Mariliza. No momento da colisão, a criança, identificada como Zayon Cássio Rodrigues Nogueira, era transportada no banco do passageiro dianteiro, no colo da mãe, sem o uso de cinto de segurança ou da cadeirinha obrigatória.

- LEIA MAIS: Motorista capota carro e depois sofre ataque de enxame de abelhas em Apucarana (PR)

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Com o impacto, o menino bateu a cabeça no painel do veículo e começou a passar mal. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram reanimar a vítima ainda no local. Zayon foi encaminhado primeiramente ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) e, devido à gravidade do quadro, transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ele permaneceu internado respirando com a ajuda de aparelhos, mas a unidade de saúde confirmou o óbito no dia seguinte.

O pai da criança, que dirigia o automóvel, afirmou que o volante travou repentinamente, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e atingisse o carro que estava parado na via. Segundo a avó paterna da vítima, o filho havia notado problemas mecânicos no veículo mais cedo, relatando que a direção estava "puxando para um lado".

A família morava a poucos metros do local da batida. Eles haviam saído em um trajeto curto apenas para comprar ração para os cachorros e estavam no caminho de volta para casa. Testemunhas que trabalhavam na região relataram o forte barulho do impacto e presenciaram a mãe saindo do veículo capotado, bastante machucada, segurando a criança ferida nos braços.

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