Carro capota, bate em enxame e jovem morre atacado por abelhas

O acidente foi registrado na tarde de quinta-feira (29)

Um capotamento na Estrada Parque, no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, terminou com a morte de um rapaz de 20 anos. No entanto, o óbito aconteceu de uma forma fora do comum, já que a vítima, identificada como Maikon Willian Delgado Garcia, não ficou ferida no acidente.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o automóvel em que Maikon estava capotou na tarde dessa quinta-feira (29), próximo a um enxame de abelhas. O rapaz, que estava no banco de trás do passageiro, acabou sendo atacado pelos insetos e foi morto por conta da quantidade de ferroadas que levou.

Ainda conforme as autoridades, o corpo do jovem deve passar por uma autópsia para averiguar se, de fato, a morte foi causada pelo ataque.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Os militares precisaram utilizar macacão de apicultor para retirar o corpo de Maikon do interior do veículo.

Duas mulheres, mãe e filha, de 39 e 20 anos, que também estavam no carro, foram socorridas e encaminhadas para o hospital. As mulheres conseguiram sair do carro logo após o capotamento.

