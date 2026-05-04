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Carro cai em rio durante trajeto de acampamento em SC e deixa dois jovens mortos

Vítimas saíram para comprar refrigerante quando o veículo saiu da pista; namorada de um dos rapazes estava no banco de trás e conseguiu se salvar

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 16:18:14 Editado em 04.05.2026, 16:18:12
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Carro cai em rio durante trajeto de acampamento em SC e deixa dois jovens mortos
Autor Cauã Valmor Steiner e Hueslei Laschewitz morreram - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois jovens, de 18 e 19 anos, morreram após o carro em que estavam cair de um barranco e ficar submerso em um rio na localidade de Dalbérgia, em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí (SC). O acidente ocorreu no domingo (3) e vitimou Cauã Valmor Steiner e Hueslei Laschewitz. Uma jovem de 19 anos, namorada de um dos rapazes, também estava no veículo, mas conseguiu sair do banco traseiro, nadar até a margem e pedir socorro.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ibirama, o grupo estava acampando na região quando decidiu sair de carro, um modelo Volkswagen Gol, para comprar refrigerante. Durante o trajeto, o veículo acabou saindo da pista, descendo o barranco e caindo no rio. Assim que a sobrevivente conseguiu buscar ajuda, as equipes de resgate foram acionadas e iniciaram a varredura no local com o apoio de mergulhadores.

O corpo de uma das vítimas foi localizado pelos socorristas logo no início da manhã de domingo, e o da segunda, no final da mesma manhã. As cerimônias de despedida dos jovens ocorrem nesta segunda-feira (4). Cauã, de 18 anos, é velado e sepultado no município de Vitor Meireles, às 14h. Já o corpo de Hueslei, de 19 anos, é velado na igreja luterana da região central de Presidente Getúlio, com enterro marcado para as 10h.

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