Carro cai em espelho d'água do Palácio do Planalto; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

m carro caiu no no espelho d'água em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília

Um carro caiu no no espelho d'água em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, no começo da noite desta terça-feira (21). O motorista do automóvel trabalha para o deputado federal Marcos Tavares (PDT/RJ) e tentava fazer uma manobra de retorno para buscar o parlamentar. Ele disse que se confundiu com a sinalização e, pensando que o espelho d'água fosse uma via, caiu na vala. Choveu durante praticamente toda a tarde em Brasília e, no momento do acidente, o terreno estava muito molhado e a luminosidade, baixa.

continua após publicidade .

O motorista conseguiu sair do carro com a ajuda de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), sem ferimentos, mas foi levado para GSI para se acalmar após o susto.

-LEIA MAIS: Justiça determina prisão de pai que matou e enterrou corpo de bebê

continua após publicidade .

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O grupamento de buscas e salvamento da corporação também foi chamado para retirar o carro do local.

Assista:

null - Vídeo por: TN ONLINE

Por Agência Brasil

Siga o TNOnline no Google News