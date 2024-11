Carro cai durante travessia de balsa em SC e motorista morre afogado

Foi identificado como Valdair Parode Neckel, de 51 anos, o homem que morreu afogado após o carro que conduzia cair durante a travessia em uma balsa em Itapiranga, extremo-oeste de Santa Catarina. O caso foi registrado na quinta-feira (24).

Saiba o que aconteceu:

Valdair fazia a travessia na balsa, quando testemunhas informaram que, em determinado momento ouviram o carro acelerar, colidindo com as grades e caindo no rio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 13h30, mas o veículo já havia afundado rapidamente.

Foto por Corpo de Bombeiros de SC

O carro e o corpo do motorista foram localizados por volta das 15h40, a cerca de 4 metros de profundidade. Mo momento do resgate, como é possível ver no vídeo abaixo, chovia bastante no local. O corpo foi retirado e encaminhado à Polícia Científica e Polícia Civil, que investiga o caso e os detalhes do acidente.

O sepultamento de Valdair aconteceu nesta sexta-feira (25) no Cemitério Municipal de Barra do Guarita, no estado do Rio Grande do Sul. Neckel havia completado 51 anos há 11 dias, na data de 13 de outubro.

Veja vídeo

