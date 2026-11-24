Carreta tomba, derruba estrutura na BR-101 e deixa ao menos 6 feridos em Niterói
Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira, 24, na altura do km 321 da BR-101 (Rodovia Niterói-Manilha), no trecho da Avenida do Contorno, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. O veículo derrubou um pórtico de sinalização e deixou ao menos seis pessoas feridas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a PRF, três vítimas sofreram ferimentos moderados e foram removidas pela corporação. Outras três pessoas receberam o atendimento do Corpo de Bombeiros. Elas receberam atendimento médico e foram encaminhadas para unidades de saúde.
O Corpo de Bombeiros diz que, ao todo, nove pessoas foram atendidas. Um casal foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.
A ocorrência foi registrada no início da manhã por volta das 8h15. Com o tombamento da carreta, a carga de tubos transportada pelo veículo se espalhou e atingiu outros automóveis e um ônibus que passavam pelo trecho.
A queda da estrutura metálica de sinalização bloqueou a passagem de veículos e também atingiu carros na via. Registros em vídeo feitos por motoristas e pedestres mostram a estrutura caída e o veículo tombado ocupando faixas da rodovia, mobilizando equipes de resgate e de atendimento viário.
Interdições e trânsito na região
O acidente provocou a interdição total da pista no sentido Rio de Janeiro por quase três horas. De acordo com a Empresa de Trânsito de Niterói (NitTrans), uma pista foi liberada às 11h15.
No sentido oposto (Norte/São Gonçalo e Itaboraí), houve bloqueio parcial de faixas e desvios, gerando retenções que ultrapassaram 10 a 12 quilômetros na ligação entre São Gonçalo, Niterói e o acesso à Ponte Rio-Niterói.
Para apoiar a remoção da estrutura e a desobstrução da pista, equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e da concessionária atuam no local.