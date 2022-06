Carreta carregada com produto químico perigoso tomba na BR-166

Da Redação

A área precisou ser totalmente isolada por conta da característica do produto transportado

O tombamento de uma carreta tanque atrapalhou o trânsito da BR-116, sentido Curitiba, Paraná, durante a manhã deste domingo (19) até o final da tarde, complicando o retorno do feriado Corpus Christi. O veículo, que transportava o produto químico hexeno, tombou por volta das 12 horas, na altura do quilômetro 501 da pista, em Cajati, São Paulo, sentido Paraná. Uma pessoa se feriu no acidente e foi encaminhada ao hospital da região.

continua após publicidade .

A área precisou ser totalmente isolada por conta da característica do produto transportado. Além da concessionária, atuaram no local equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil para contenção do produto.

O bloqueio do trânsito na pista sul foi realizado na altura do km 497 – aproximadamente 3 km antes do acidente. Na pista norte, no sentido São Paulo, não houve interferências e o trânsito seguiu normalmente.

continua após publicidade .

As equipes da Arteris Régis Bittencourt seguem com o trabalho nesta ocorrência e nos demais trechos da rodovia, na mobilização especial da operação do Feriado Corpus Christi, com término previsto para meia-noite deste domingo (19).

Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação se a pista havia sido liberada.

PARANÁ REGISTRA VÁRIOS ACIENTES NO RETORNO DO FERIADO

continua após publicidade .

O domingo (19) de retorno de feriado de Corpus Christi começou com acidentes nas estradas do Paraná. Em Palmeira, a BR 376 Km 530, pista sentido Ponta Grossa está interditada na manhã deste domingo devido a acidente. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito está fluindo somente pelo acostamento. Até as 11 horas não havia previsão de liberação.

Mais cedo, em Quitandinha, na BR-116 Km 179, na Região Metropolitana de Curitiba, aconteceu um tombamento de caminhão carregado de madeira, interditando a pista sentido Curitiba. A pista só deve ser liberada por volta do meio-dia após destombamento do caminhão.

(Com informações do Bem Paraná)