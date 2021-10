Da Redação

Carregador de celular explode e causa queimaduras em jovem

A explosão de um carregador de celular fez com que um adolescente, de 17 anos, sofresse queimaduras graves em um lava jato, em Blumenau, Santa Catarina. O acidente aconteceu na manhã do último sábado (2) e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros.

De acordo com uma testemunha, o jovem estava trabalhando no local e foi colocar o aparelho celular para carregar. Entretanto, o objeto explodiu logo após ser inserido na tomada. Um incêndio começou e o fogo atingiu o adolescente, causando-lhe queimaduras de 1º, 2º e 3º grau.

Na mesa onde houve a explosão, tinha um produto químico utilizado para prateamento de roda que estava sendo manuseado pela vítima. Segundo os socorristas, isso pode ter contribuído para o espalhamento das chamas e as queimaduras.



A vítima foi levada rapidamente para o Hospital Santo Antônio.