Carne encontrada na mala de brasileiro preso em Portugal é humana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na mala, Fernandes carregava pedaços de carne

Begoleã Fernandes, o brasileiro preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, na última segunda (27/2), carregava carne humana dentro de sua mala. As informações são do jornal português Correio da Manhã.

continua após publicidade .

O homem, que pretendia embarcar para Belo Horizonte, levantou suspeitas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por apresentar um cartão de identidade italiano e portar documentos em nome de terceiros. Begoleã foi detido em flagrante por falsificação de documentos.

-LEIA MAIS: Para escapar da polícia, traficante faz plásticas e vira 'coreano'

continua após publicidade .

Autoridades da Holanda, país onde Begoleã morava, foram contatadas. O SEF foi informado de que o brasileiro era suspeito de ter praticado homicídio na noite do último domingo (26/2), na cidade de Amsterdã.

Dentro da mala, Fernandes carregava pedaços de carne. Após análise do Instituto de Medicina Legal de Lisboa, foi constatado que se tratava de matéria humana. A hipótese de que a amostra pertenceria a Alan Lopes, homem de 26 anos assassinado na Holanda, foi descartada pelos exames.

As informações são do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News