Carne com 'espasmos' viraliza e aterroriza a internet; assista

Da Redação

Apesar de ter "aterrorizado" os internautas nos últimos dias, o registro foi gravado em 2020

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana mostra um pedaço de carne bovina com espasmos, enquanto está sendo manipulado por um açougueiro. Apesar de ter "aterrorizado" os internautas nos últimos dias, o registro foi gravado em 2020.

Na gravação original, o profissional ensinava o procedimento de salpicar a carne assim que o alimento chegava no estabelecimento. Ele explicava que a ação ajuda a conservar a carne por mais tempo, além de retirar a água da superfície.

O processo, no entanto, causa um efeito do tecido que faz com que ele fique "borbulhando" por algum tempo. O movimento pode fazer com que pareça que a carne ainda está "viva", devido aos espasmos.

Segundo especialistas esse tipo de reação ocorre apenas em carnes muito frescas, porque os nervos ainda conservam certa energia e reagem como se estivessem “vivos”. Assista: null - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações RicMais.



