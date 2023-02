Carnaval: travesti é detida pela PM por usar uniforme militar em festa

Da Redação

O caso foi registrado no último sábado (4)

A Polícia Militar de Teresina, Piauí, deteve uma travesti na noite do último sábado (4) por ela estar utilizando uma farda oficial da corporação em uma festa de pré-carnaval.

Policiais que estavam de plantão avistaram a travesti e a abordaram. Na sequência, ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Teresina.

De acordo com as informações do comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, major Wilton Sousa, ela utilizava a farda de uma policial militar que morreu. Com ela, as autoridades encontraram camisa e calças, que foram personalizadas, mas que exibiam os símbolos oficiais do fardamento.

O uniforme é do modelo de Passeio 2 B, destinado a oficiais e praças em atividade internas das organizações militares, assessorias e assistências militares, exceto em solenidades oficiais, em trânsito e deslocamento.

"A gente não sabe como ela conseguiu, se recebeu da policial ou por outro meio. De toda forma, apreendemos o fardamento e vamos incinerá-lo. É o procedimento padrão, para que o fardamento não tome outros caminhos", explicou o major Wilton.

Na Central de Flagrantes de Teresina, a detida assinou um termo circunstanciado e foi liberada.

Em nota, a corporação informou que a corregedoria abriu um inquérito e duas sindicâncias para apurar o "uso indevido de uniforme" e pela "falta de autorização no uso de fardamento". O uso de fardamento militar é proibido a qualquer cidadão. Os uniformes são de uso privativo dos militares. A regra é definida na lei 6.880, o Estatuto dos Militares.

