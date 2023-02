Carnaval SP: Daniela Mercury e BaianaSystem marcam último fim de semana de blocos

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Chico Cesar e Daniela Mercury serão algumas das principais atrações dos blocos que voltam às ruas da capital paulista neste final de semana de pós-carnaval em São Paulo.

continua após publicidade .

O cantor paraibano é um dos convidados do bloco Navio Pirata, da banda BaianaSystem, que vai desfilar pela avenida Pedro Álvares Cabral até o Monumento às Bandeiras a partir do meio-dia de sábado, 25. No domingo, 26, o destaque é o bloco da Pipoca da Rainha, que terá a apresentação de Daniela Mercury, na rua da Consolação (altura do número 2101), com concentração marcada para as 14h.

Outras atrações estão previstas para o final de semana de semana que marca o encerramento do carnaval na capital paulista. Estão programados o desfile de mais de 90 blocos, de estilos musicais variados - samba, marchinha, MPB, funk etc - e para públicos diversos, dos infantis e familiares aos adultos.

continua após publicidade .

Confira uma lista de 20 blocos que vão desfilar neste final de semana em São Paulo.

Blocos de pós-carnaval

Sábado - 25/02

continua após publicidade .

Navio Pirata - BaianaSystem: concentração às 12h na Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras (subprefeitura Vila Mariana). Com apresentação de BaianaSystem, Chico César e Tropkillaz. Estilo: SoundSystem, Musica Baiana, Jamaicana.

Trio Sebah Vieira: concentração às 12h, na Av. Marquês de São Vicente, 658 (subprefeitura Lapa), com apresentações confirmadas de Simony e Rosana e estilo voltado para o Anos 80, 90 e 2000. Para todas as idades.

Furdúncio: concentração às 10, na Rua Feliciano de Mendonça 111 (subprefeitura Guaianases), com apresentação de DJs e estilo voltado ao funk.

continua após publicidade .

Te Amo, mas só como amigo: concentração às 11h, na Rua dos Pinheiros, 762 (subprefeitura Pinheiros). Atração: Charlie Dief; estilo do bloco: samba.

Bloco do Descubra: concentração às 12h, na Av. Helio Pellegrino (subprefeitura Vila Mariana). Músicas de estilo samba e voltado para o público entre 25 e 35 anos.

continua após publicidade .

Os Madalena: concentração às 13h na Rua Fidalga, 815 (subprefeitura Pinheiros). Músicas de estilo de Marchinhas de Carnaval e voltado para o público familiar.

Se Joga!: Concentração às 12h, na Av. Faria Lima, 4150 até 4500. Músicas de estilo Axé e Pop, e voltado para o público LGBTQIA+.

Eu sou do Axé: concentração às 14h na rua Vicente Amato Sobrinho (subprefeitura Pirituba/Jaraguá). Atração do bloco: Velaske Brawm. Estilo de música: Afro.

continua após publicidade .

Charanguinha do França: concentração às 9h, na R. Major Sertório 573 (Subprefeitura Sé), com músicas clássicas e de estilo infantil. Bloco voltado para crianças e pais.

Bloco do Apego: concentração na Rua Tucambira 21 (subprefeitura Pinheiros), com músicas de estilo MPB e voltado para público misto entre 30 e 50 anos, em média.

Domingo - 26/02

continua após publicidade .

Pipoca da Rainha: Concentração na Rua da Consolação, 2101, às 14h (subprefeitura Sé), com apresentação de Daniela Mercury. Estilo de música: Axé.

Fala Comigo BB: concentração na Rua Lord Cockrane (subprefeitura Ipiranga), com apresentação da Banda Esfiha. Estilo de música: Sertanejo.

continua após publicidade .

Bloco dos Bonecões: concentração na Rua XV de Novembro, 130, às 11h (subprefeitura Sé), que terá como atração a Banda do Bloco dos Bonecões e Bonecões do Paulo Farah.

Viracopo: concentração às 14h, na Avenida Luís Dumont Villares (subprefeitura Santana/Tucuruvi). Atração do bloco: Zuza e Banda. Estilo da música: Samba.

Bloco do Síndico: concentração às 13h na Avenida Helio Pellegrino, 200 (subprefeitura Vila Mariana). Estilo de música: MPB.

Calor de Rua: concentração às 10h, no Largo do Paissandu (subprefeitura Sé). Atração do bloco:Banda Francisco, El Hombre. Estilo de música: MPB.

Baguncinha: concentração às 13h na Avenida Faria Lima, 4150 (subprefeitura Pinheiros). Atrações do bloco: Grupo Envolvência E Jeito Moleque. Estilo de música: samba

Bloco dos Chicos: concentração às 14h, na Rua Bárbara Heliodora (subprefeitura Lapa). Atração do bloco: Banda Dos Chicos - Homenagem A Buarque, Science E César. Estilo de música: MPB

Levanta quem cai: concentração às 13h, na praça Serra de Tape (subprefeitura Penha). Estilo de música: marchinhas.

Não era amor era cilada: concentração às 14h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4500 (subprefeitura Pinheiros). Atração do bloco: Molejo. Estilo de música: Anos 90.