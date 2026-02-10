Carnaval em SP: Ministério Público pede controle de público à Prefeitura

O Ministério Público de São Paulo quer que a Prefeitura controle a quantidade de público durante o carnaval de rua na capital. O objetivo é evitar a superlotação que provocou tumulto e empurra-empurra e fez com que dezenas de foliões passassem mal durante a apresentação do DJ Calvin Harris, no último domingo, 8, na Rua da Consolação, na região central. O MP quer que se garanta, com base em padrões técnicos, a ocupação máxima segura nos locais de desfiles e fala em acionar civil e criminalmente os responsáveis em caso de sinistros com vítimas.

A Prefeitura diz que a Procuradoria Geral do Município (PGM) não foi notificada pelo Ministério Público.

Segundo a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital, a Prefeitura deve aplicar medidas de planejamento, controle e fiscalização com relação ao uso e à ocupação de áreas públicas e de uso comum durante o carnaval de 2026.

Segundo os promotores Camila Mansour Magalhães da Silveira, Roberto Luís de Oliveira Pimentel e Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, o objetivo é evitar a repetição de incidentes como os ocorridos no último domingo na Rua da Consolação, que resultaram em transtornos e riscos aos foliões.

Conforme o documento ao qual a reportagem teve acesso, "a superlotação provocou tumulto e empurra-empurra entre os foliões. Dezenas de foliões, em decorrência da excessiva quantidade de pessoas aglomeradas na citada via, passaram mal e precisaram de atendimento médico de urgência. Ainda em virtude da excessiva aglomeração de foliões na via, uma grade de proteção foi derrubada, alguns foliões ficaram em cima de banheiros públicos e o trio elétrico precisou ser paralisado durante a apresentação do cantor Felipe Amorim".

A recomendação foi expedida nesta terça-feira, 10, no âmbito de Notícia de Fato (procedimento inicial para apuração de possível ilícito ou irregularidade) iniciada com base em reportagens que revelaram problemas gerados pela superlotação na via.

O documento cita divulgação da Prefeitura informando que estão previstos mais de 600 blocos, sendo que muitos ainda devem desfilar durante o período do carnaval (de 14 a 17 de fevereiro) e de pós-carnaval (21 e 22 de fevereiro).

Os promotores pedem que, além das medidas já divulgadas até o momento, a Prefeitura promova segurança mais efetiva aos participantes do evento durante as festividades dos blocos carnavalescos e pós-carnavalescos, "a fim de que sejam evitados sinistros com vítimas, que poderão gerar responsabilidades civil e criminal por ação dos promotores do evento e por omissão dos órgãos públicos".

À Polícia Militar, os promotores pedem que sejam encaminhadas à Promotoria de Justiça, no prazo de 10 dias, informações sobre eventuais ocorrências registradas, bem como eventuais transtornos e problemas ocasionados durante os desfiles dos blocos de carnaval e pós-carnaval que ainda vão acontecer no carnaval deste ano na capital.

Prefeitura anuncia novas medidas

A Prefeitura de São Paulo anunciou na segunda-feira, 9, novas medidas de segurança após a superlotação nos blocos. Agentes da gestão municipal ficarão dentro dos trios dos megablocos na tentativa de evitar novos transtornos.

"Em todos os megablocos teremos um representante da Prefeitura no trio elétrico para conseguir coordenar que esses blocos não parem", afirmou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na noite desta segunda. "Tivemos problema porque, na parada do trio, as pessoas querem ficar em volta. Tinha espaço para as pessoas em toda a extensão, mas, quando o trio fica muito tempo parado, as pessoas querem estar ali do lado e isso acaba gerando problema."

A Prefeitura mudou o esquema para os megablocos no Ibirapuera: o trajeto na Avenida Pedro Álvares Cabral terá mais duas rotas de saída, uma pelo estacionamento do prédio da Assembleia Legislativa e outra pela Rua Abílio Soares. Foi justamente próximo à Alesp onde houve mais empurra-empurra no show da Ivete Sangalo.

Por ora, não haverá ajustes no percurso em si de megablocos na Rua da Consolação. "Essa semana não terá evento lá, então focamos no Ibirapuera", afirmou o prefeito, defendendo que a presença de um representante da gestão nos trios já será suficiente para garantir a segurança.

Apesar disso, haverá um ajuste na rota de ambulâncias na Consolação. "Vamos fazer algumas adequações. Faremos uma conexão na parte onde tem o cemitério até a rua de trás (Mato Grosso) que vai ser usada como uma passagem para ambulâncias", disse Nunes.

No próximo dia 22, domingo de pós-Carnaval, está previsto o megabloco Pipoca da Rainha, com a cantora Daniela Mercury