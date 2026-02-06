Carnaval 2026: metrô e trens de São Paulo terão operação 24 horas

O carnaval em São Paulo começa neste final de semana e se estende até o dia 22 de fevereiro, quando se encerra o pós-carnaval na cidade. Ao todo, a Prefeitura confirmou 627 bloquinhos de rua oficiais. A expectativa é que 16,5 milhões de pessoas aproveitem a festa. Por isso, as empresas de transporte sobre trilhos terão operação 24 horas no período.

No pré-carnaval, a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) informou que as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionarão 24 horas durante os dias 7 e 8, com todas as estações abertas para embarque e desembarque durante a madrugada. Somente no sábado, diversos blocos devem levar milhares de foliões às ruas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As linhas privatizadas vão operar durante a madrugada nos dias 7, 13, 14, 15 e 21 de fevereiro. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás (metrô) e 8-Diamante e 9-Esmeralda (trens), operadas por ViaQuatro e ViaMobilidade, estarão abertas para entradas até meia-noite, com desembarques e transferências em funcionamento por 24 horas. O objetivo é atender a todos que acompanharão os desfiles das escolas de samba de São Paulo, além dos tradicionais bloquinhos de rua.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) divulgou que durante as madrugadas a Estação Palmeiras-Barra Funda ficará aberta 24 horas para embarque e desembarque. As demais estações da companhia funcionarão exclusivamente para desembarque e transferências.

Ao longo do pré-carnaval, a linhas da CPTM funcionarão da madrugada de sábado, 7 para domingo, 8. No carnaval, nas madrugadas de sexta, 13, para sábado, 14; de sábado, 14 para domingo, 15; e de domingo, 15, para segunda-feira, 16. Enquanto no pós-carnaval, da madrugada de sábado, 21, para domingo, 22.