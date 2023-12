Carlos Lyra, cantor e compositor da bossa nova, morre aos 90 anos

Um dos grandes nomes da bossa nova, o cantor e compositor Carlos Lyra morreu na madrugada deste sábado (16), no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Unimed Barra, na zona oeste da cidade. Carlos Lyra tinha 90 anos. “É com imensa tristeza que comunicamos a passagem do compositor Carlos Lyra, nessa madrugada, de forma inesperada. A todos, agradecemos o carinho”, informou uma publicação no perfil de Instagram do artista.

Segundo a mulher dele, Magda Pereira Botafogo, o compositor foi internado com um quadro de febre na quinta-feira (14). Após alguns exames, foi detectada uma bactéria. A causa da morte não foi confirmada. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.

Carreira artística

Autor de sucessos como 'Coisa mais linda', 'Minha namorada', 'Primavera', 'Sabe você' e 'Você e eu', Lyra era um dos melodistas mais inspirados da música brasileira em todos os tempos. Revelado em disco na voz de Sylvia Telles (1935 – 1966), cantora que gravou Menino em 1956, Lyra foi um dos compositores do movimento rotulado como bossa nova. Ele também foi um dos principais parceiros de Vinicius de Moraes.

