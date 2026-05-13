Carlinhos Cachoeira é preso pela PF no Aeroporto de Congonhas e solto horas depois

O contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi preso pela Polícia Federal na tarde desta quarta-feira, 13, enquanto fazia escala no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Ele chegou a ser conduzido a uma delegacia, mas horas depois foi solto após revogação do mandado de prisão.

A prisão se deu em cumprimento a um mandado expedido pela 8ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), no âmbito de uma investigação sobre calúnia, injúria e difamação. A defesa de Cachoeira não foi localizada; o espaço segue aberto para sua manifestação.

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Carlinhos Cachoeira, de 63 anos, foi alvo da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, deflagrada em 2012. Ele já foi preso em outras ocasiões por envolvimento em esquemas de corrupção e exploração ilegal de jogos de azar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), após a prisão, Cachoeira foi encaminhado para o 27º Distrito Policial (Ibirapuera), na zona sul de São Paulo. O contraventor foi solto ainda durante a tarde, após confirmação da ordem judicial de revogação da prisão, sendo a Vara Criminal competente comunicada.