Carga misteriosa com forte mau cheiro atinge mulher em SC após freada brusca
O motorista freou para evitar colisão com um triciclo que reduziu a velocidade à frente
Reprodução
Um caminhão derramou parte da carga sobre a Rua Joinville, em São Ludgero (SC), na manhã desta quarta-feira (18). O motorista freou para evitar colisão com um triciclo que reduziu a velocidade à frente. Parte da carga, de material amarelado, caiu sobre a pista.
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Câmeras de segurança registraram o momento por volta das 11h50. Nas imagens, uma mulher conduz o triciclo e diminui a velocidade. O motorista do caminhão freia. O material também atingiu a condutora do triciclo.
A carga ficou espalhada pela rua. Moradores da região relataram cheiro vindo do material derramado.
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Até o momento, não há informações sobre a composição do material. Também não há informação sobre limpeza da via ou eventuais feridos.