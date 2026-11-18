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O motorista freou para evitar colisão com um triciclo que reduziu a velocidade à frente







Um caminhão derramou parte da carga sobre a Rua Joinville, em São Ludgero (SC), na manhã desta quarta-feira (18). O motorista freou para evitar colisão com um triciclo que reduziu a velocidade à frente. Parte da carga, de material amarelado, caiu sobre a pista.

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Câmeras de segurança registraram o momento por volta das 11h50. Nas imagens, uma mulher conduz o triciclo e diminui a velocidade. O motorista do caminhão freia. O material também atingiu a condutora do triciclo.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A carga ficou espalhada pela rua. Moradores da região relataram cheiro vindo do material derramado.

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Até o momento, não há informações sobre a composição do material. Também não há informação sobre limpeza da via ou eventuais feridos.