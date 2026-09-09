Carga de batatas de 1 tonelada cai e esmaga vereador em SC um dia após o seu aniversário

Nivaldo Magagnin, de 63 anos, era dono da empresa de comércio e beneficiamento onde o acidente aconteceu, em Treze de Maio

O vereador Nivaldo Magagnin, de 63 anos, morreu na manhã de quarta-feira (9) após ser atingido por uma carga de quase uma tonelada de batatas no município de Treze de Maio, no Sul de Santa Catarina. Conhecido na região como "Nivaldo da Batata", ele era dono da empresa de comércio e beneficiamento onde a fatalidade ocorreu. O parlamentar, que havia completado 63 anos no dia anterior ao acidente, foi eleito nas eleições municipais de 2024 com 437 votos.

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A tragédia aconteceu por volta das 8h20, no bairro Santa Cruz, enquanto o político trabalhava. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Urussanga, Nivaldo foi atingido por uma saca do tipo "big bag", utilizada para grandes volumes, que estava suspensa a cerca de dois metros de altura. O cabo de aço que sustentava a estrutura se rompeu, fazendo com que a carga caísse sobre o vereador. A equipe de resgate avalia que o impacto prensou a vítima contra o chão, embora o corpo não apresentasse ferimentos externos aparentes.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Treze de Maio, instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte, tratada preliminarmente como acidente de trabalho. A conclusão do caso dependerá de um exame cadavérico e de uma perícia técnica no equipamento que sustentava a saca, testes que poderão determinar as causas exatas da falha e do óbito.

Quem era o vereador

Natural de Pedras Grandes, cidade vizinha a Treze de Maio, Nivaldo era casado e deixa uma filha, que também já exerceu o cargo de vereadora no município. Nas redes sociais, ela lamentou a perda e se despediu do pai chamando-o de seu melhor amigo. Em nota oficial, a Câmara Municipal destacou o legado de dedicação e o trabalho de Nivaldo pela cidade, enquanto a prefeitura decretou luto oficial de três dias. O velório foi organizado entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira (10), com missa de corpo presente na Igreja da Comunidade de Santa Cruz, às 11h, seguida de sepultamento no cemitério local.