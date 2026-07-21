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Carga clandestina de R$ 20 milhões é apreendida pela PRF em SC

Caminhão transportava mais de 1,7 mil celulares, relógios inteligentes e insumos para medicamentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 09:55:15 Editado em 21.07.2026, 09:55:01
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Carga clandestina de R$ 20 milhões é apreendida pela PRF em SC
Autor A ação ocorreu nesta segunda-feira (20) - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na BR-101 em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, uma carreta que transportava cerca de R$ 20 milhões em produtos contrabandeados. A ação ocorreu nesta segunda-feira (20) e resultou na apreensão de uma carga diversificada que incluía eletrônicos de última geração, insumos para a fabricação de remédios, suplementos alimentares e equipamentos médicos de alta precisão. Todo o material de origem estrangeira entrou ilegalmente no Brasil e foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Itajaí.

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A abordagem foi viabilizada a partir de uma troca de informações entre as equipes da PRF de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. De acordo com a corporação, o monitoramento minucioso do veículo permitiu realizar o bloqueio antes que a mercadoria fosse pulverizada no mercado clandestino. Durante a vistoria na carroceria do caminhão, os agentes localizaram centenas de caixas contendo 900 iPhones, 832 celulares da marca Samsung e mais de 2,5 mil relógios inteligentes, lote de eletrônicos estimado em mais de R$ 14,4 milhões.

  • Carga clandestina de R$ 20 milhões é apreendida pela PRF em SC1 de 6
    Foto: Autor: Divulgação/PRF
  • Carga clandestina de R$ 20 milhões é apreendida pela PRF em SC2 de 6
    Foto: Autor: Divulgação/PRF
  • Carga clandestina de R$ 20 milhões é apreendida pela PRF em SC3 de 6
    Foto: Autor: Divulgação/PRF
  • Carga clandestina de R$ 20 milhões é apreendida pela PRF em SC4 de 6
    Foto: Autor: Divulgação/PRF
  • Carga clandestina de R$ 20 milhões é apreendida pela PRF em SC5 de 6
    Foto: Autor: Divulgação/PRF
  • Carga clandestina de R$ 20 milhões é apreendida pela PRF em SC6 de 6
    Foto: Autor: Divulgação/PRF

Além dos itens voltados ao consumidor final, a fiscalização identificou produtos com severa restrição sanitária e regulatória. A carga contava com sete paletes de suplementos alimentares, quatro paletes de insumos químicos destinados à indústria farmacêutica e dois aparelhos importados para exames e análises oftalmológicas, avaliados em R$ 150 mil cada.

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A entrada do material no país sem a devida autorização de órgãos reguladores, como a Anvisa, e sem o recolhimento de impostos configura os crimes de contrabando e descaminho. Os envolvidos no transporte e no recebimento da carga clandestina estão sujeitos a penas que, somadas, podem ultrapassar nove anos de reclusão.

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br-101 CONTRABANDO eletrônicos Itapema operação policial PRF Santa Catarina Saúde Pública
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