Cardiologista explica por que infarto em jovens se tornou mais comum

continua após publicidade

O cardiologista Agnaldo Biscopo afirmou em uma entrevista a um podcast que a idade deixou de ser um fator que divide quem tem risco ou não de sofrer um infarto. "Qualquer pessoa na idade adulta, adultos jovens e infelizmente até crianças podem se enquadrar em risco cardiovascular aumentado", alertou o médico ao Bem-Estar, do g1.

"Jovens com fatores de risco bem evidentes têm aumentando a incidência de doença cardiovascular no nosso meio", ressalta o médico. Dados da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) apontam que 99,7% dos pacientes com doenças cardiovasculares não conseguem controlar fatores de risco.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Fatalidade! Adolescente de 13 anos morre ao se engasgar com carne

O médico explicou quais fatores afetam diretamente a saúde do coração. "É impressionante que as pessoas ainda saibam que, por exemplo, a diabetes, a pressão alta, que a hipertensão arterial, o colesterol, a inatividade física, ou seja, sedentarismo... São fatores que diretamente aumentam o risco cardiovascular".

continua após publicidade

Ainda conforme o cardiologista, podem ser considerado fatores de risco para doenças do coração:

tabagismo;

diabetes;

continua após publicidade

pressão alta;

colesterol de origem familiar elevado;

continua após publicidade

sedentarismo;

e obesidade.

De acordo com o cardiologista, os números alarmantes apontam uma conexão entre o aumento da obesidade e das doenças cardíacas. A gordura abdominal está ligada a processos inflamatórios que elevam a pressão arterial e aumentam a resistência à insulina, favorecendo também o desenvolvimento de diabetes.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News