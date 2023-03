Cara de Sapato vai depor nesta 4ªfeira sobre acusação de importunação sexual

Fabio Grellet (via Agência Estado)

O lutador de MMA Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato, de 33 anos, deve prestar depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá (zona oeste do Rio) às 14h desta quarta-feira, 22. Ele e o cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, o MC Guimê, de 30 anos, são investigados pelo crime de importunação sexual contra a modelo mexicana Dania Mendez durante o reality show Big Brother Brasil 23, da Rede Globo. Eles foram expulsos e eliminados do programa na última quinta-feira, 16, por decisão da emissora, acusados de violar as regras do programa um dia antes.

Os dois foram intimados na sexta-feira passada, dia 17, para prestar depoimento. Guimê foi à delegacia na segunda-feira, 20. Ele chegou por volta das 13h50 e ficou até 14h45. Ao sair, disse apenas: "Muita pressão nesses primeiros dias, grande pressão. Fé em Deus" e não respondeu se prestou depoimento ou preferiu se manter calado. Até a publicação desta reportagem, a Polícia Civil não havia informado se Guimê quis se manifestar ou ficou em silêncio durante o interrogatório.

Acusação

Durante uma festa realizada durante o BBB 23 na noite da última quarta-feira, 15, Cara de Sapato e MC Guimê teriam importunado Dania, que havia ingressado no programa horas antes. Guimê aparece em imagens apalpando as nádegas da mexicana. Cara de Sapato, em outros momentos, é visto tentado imobilizar Dania para beijá-la à força. No sábado 18, Cara de Sapato divulgou um vídeo nas redes sociais. Nele, lamentou o episódio e se desculpou pelo ocorrido.

O crime de importunação sexual, pelo qual ambos são investigados, consiste em "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro", nos termos do Código Penal. É punido com 1 a 5 anos de prisão.