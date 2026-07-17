Capivara ferida ataca cachorro durante passeio e assusta moradora





Uma capivara atacou um cachorro na manhã desta quinta-feira (16) enquanto o animal passeava com a tutora na Rua Avelino do Amaral, no Jardim Paraíso, em Campinas (SP). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o roedor saiu de uma moita e avançou contra o cão. O cachorro estava na guia e não ficou ferido. A capivara fugiu após o ataque.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o animal. A capivara estava ferida e foi localizada pelos agentes. Segundo a corporação, o comportamento agressivo pode ter sido uma reação defensiva causada pelos ferimentos. O resgate foi concluído com sucesso.

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O animal foi encaminhado ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), onde passará por avaliação veterinária e receberá atendimento. Após a recuperação, deverá ser devolvido ao habitat natural. A orientação da prefeitura é que, ao encontrar um animal silvestre ferido, a população acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e não tente capturá-lo.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O ataque ocorreu em uma via próxima ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Moradores da região relataram que a presença de animais silvestres é comum devido à proximidade com áreas verdes, como o Bosque dos Jequitibás.