Capivara atingida por flecha morre após ser resgatada em represa

Animal foi localizado por agentes com flecha fincada no corpo e foi lecada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos

Uma capivara atingida por uma flecha morreu nesta segunda-feira (27) após ser resgatada no domingo (26) na Represa Guarapiranga, zona sul de São Paulo. A equipe do Grupamento Náutico da Guarda Civil Metropolitana (GCM) encontrou o animal com uma flecha cravada no corpo, em possível caso de caça ilegal.

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A capivara foi levada ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) informou que exames necroscópicos serão realizados para apurar a morte.

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Em nota, a SVMA repudiou o ato e destacou que ferir ou matar animais silvestres é crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/1998. A GCM Ambiental afirmou que vai intensificar o patrulhamento na região para identificar os responsáveis.

Foto: GCM Foto: GCM

A SVMA orienta a população a acionar a GCM Ambiental pelo telefone 153 ou a Divisão da Fauna Silvestre (DFS) pelo WhatsApp (11) 95220-0219, das 8h às 17h, para denunciar casos de animais silvestres feridos ou em risco.