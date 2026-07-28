Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
CRUELDADE HUMANA

Capivara atingida por flecha morre após ser resgatada em represa

Animal foi localizado por agentes com flecha fincada no corpo e foi lecada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 22:55:56 Editado em 28.07.2026, 22:55:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Capivara atingida por flecha morre após ser resgatada em represa
Autor A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) informou que exames necroscópicos serão realizados para apurar a morte - Foto: GCM

Uma capivara atingida por uma flecha morreu nesta segunda-feira (27) após ser resgatada no domingo (26) na Represa Guarapiranga, zona sul de São Paulo. A equipe do Grupamento Náutico da Guarda Civil Metropolitana (GCM) encontrou o animal com uma flecha cravada no corpo, em possível caso de caça ilegal.

📰 LEIA MAIS: Atentado a tiros atinge 5 pessoas em Campo Mourão; 2 mortes confirmadas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A capivara foi levada ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) informou que exames necroscópicos serão realizados para apurar a morte.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a SVMA repudiou o ato e destacou que ferir ou matar animais silvestres é crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/1998. A GCM Ambiental afirmou que vai intensificar o patrulhamento na região para identificar os responsáveis.

Capivara atingida por flecha morre após ser resgatada em represa
AutorFoto: GCM

A SVMA orienta a população a acionar a GCM Ambiental pelo telefone 153 ou a Divisão da Fauna Silvestre (DFS) pelo WhatsApp (11) 95220-0219, das 8h às 17h, para denunciar casos de animais silvestres feridos ou em risco.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
animais silvestres ataques capivara proteção ambiental servidores públicos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV