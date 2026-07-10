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Capitão de time de futebol francês morre em acidente de trânsito

Teva Rodríguez conduzia um veículo que colidiu frontalmente com uma van

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 18:50:06 Editado em 10.07.2026, 18:50:01
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Capitão de time de futebol francês morre em acidente de trânsito
Autor Teva Rodríguez não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto - Foto: reprodução

O jogador de futebol Teva Rodríguez, de 19 anos, faleceu após um acidente de trânsito ocorrido na última terça-feira (7), na França. Rodríguez, que atuava como capitão da equipe B do Nîmes Olympique e estava cotado para integrar o elenco profissional, conduzia um veículo que colidiu frontalmente com uma van. O atleta foi socorrido e transportado ao Hospital Universitário de Nîmes, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto.

- LEIA MAIS: França vence Marrocos e é a primeira semifinalista da Copa do Mundo

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Em nota oficial, a diretoria do Nîmes Olympique manifestou pesar e destacou a trajetória do atleta no clube, classificando-o como um integrante valioso e dedicado à instituição. O treinador da equipe, Mickaël Gas, também se pronunciou publicamente ao jornal Midi Libre, ressaltando o desempenho técnico e a conduta do jovem durante o período em que trabalharam juntos.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) emitiu um comunicado de condolências direcionado aos familiares, aos integrantes do clube e aos torcedores. As circunstâncias e as causas da colisão que resultou na morte do esportista estão sendo investigadas pelas autoridades policiais locais.


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