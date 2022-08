Capital paulista deve registrar novo recorde de frio do ano até o fim de semana

Renata Okumura (via Agência Estado)

Depois da passagem do ciclone extratropical pela costa brasileira na semana passada, nova frente fria acompanhada de uma intensa massa de ar polar provoca queda nas temperaturas em São Paulo e Estados do Sul do País nos próximos dias. Segundo a Climatempo, os termômetros vão despencar e a capital paulista deve terminar a semana com recorde de menor temperatura do ano.

Nesta quinta-feira, 18, algumas instabilidades já se espalharam por parte do Estado de São Paulo. "A frente fria vai avançar durante a quinta-feira. A chuva de quarta-feira, que se espalhou sobre o sul, centro e oeste paulista, aconteceu em razão da circulação de ventos entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul e o Paraná", informou a Climatempo.

Com o avanço da frente fria, as áreas do sul, centro e oeste de São Paulo começaram o dia com bastante nebulosidade. Há previsão de temporais.

Na capital, Baixada Santista, litoral norte e norte do Estado, o dia começou com sol. A partir da tarde, volta a chover e as temperaturas entram em declínio. "Várias cidades devem registrar mínimas à noite, inclusive a capital", prevê a Climatempo.

Na sexta-feira, 19, a frente fria começa a se afastar, mas as temperaturas permanecem baixas. Além disso, a infiltração marítima vai manter muita umidade no leste paulista, por isso ainda há expectativa de chuva em algumas regiões.

A cidade de São Paulo deve começar a sexta-feira com 15°C e a temperatura só despenca até chegar aos 9°C à noite. Não haverá elevação de temperatura no decorrer do dia, como normalmente acontece.

A previsão é de dia nublado e chuvoso em toda a Grande São Paulo, Baixada Santista, litoral norte e Vale do Paraíba.

Para sábado, 20, a expectativa é de que as temperaturas permaneçam muito baixas e a sensação será de frio por quase todas as regiões paulistas. Há chance de um novo recorde de frio do ano na capital paulista. Conforme a Climatempo, até agora, as temperaturas mais baixas de 2022 foram registradas em 18 de maio de 2022, quando a capital teve mínima de 7°C e a máxima que não passou dos 12,9°C.

Além do frio, os ventos também marcam presença nos próximos dias, com a possibilidade de rajadas entre 50 e 70km/h. O mar permanece agitado no litoral paulista, com previsão de ondas de até três metros.

Na semana passada, um ciclone extratropical se formou e causou impactos em cidades litorâneas do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Além das chuvas, que desencadearam deslizamentos e alagamentos, ventos fortes também castigaram municípios costeiros.