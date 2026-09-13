Capital de SP tem 2 mortos em desabamento e chuva causa transtornos em todo o Estado

Duas pessoas morreram após o desabamento de um prédio em construção no sábado, 12, na cidade de São Paulo. A ocorrência foi registrada em meio a uma madrugada de chuvas intensas e transtornos no interior e na capital, onde o Rio Tietê ficou próximo de transbordar.

Segundo a Defesa Civil do Estado, por volta das 2 horas, o edifício em construção de 12 andares desabou sobre uma residência na Rua Tequici, no bairro da Penha, zona leste. Um vídeo compartilhado pelo órgão estadual mostra o momento em que uma menina é resgatada pelos bombeiros e recebe atendimento. Um adulto também foi retirado dos escombros. Havia chuva forte pouco antes do desmoronamento, mas a Defesa Civil informou que as causas do acidente ainda são investigadas.

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Ainda na capital, houve o desabamento de uma residência no bairro de Sapopemba, também na zona leste, deixando 24 pessoas desalojadas. No bairro do Jabaquara, zona sul, duas moradias desabaram às margens de um córrego e outras oito foram interditadas por apresentarem risco de desmoronamento. Ao todo, 14 moradores ficaram desalojados. As famílias afetadas foram abrigadas na casa de parentes.

Uma descarga atmosférica, por volta das 4 horas, causou um incêndio em uma subestação de energia e afetou a circulação das Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), além de suspender temporariamente o Expresso Aeroporto pela manhã.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou as zonas sul, oeste, leste, norte e sudeste, além das Marginais do Pinheiros e Tietê, em estado de atenção para alagamentos durante a madrugada. Na região do Ipiranga, houve alerta para possibilidade de transbordamento de rios e córregos.

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De manhã, todas as pistas da Marginal do Tietê chegaram a ficar bloqueadas na altura das Pontes das Bandeiras, Casa Verde e Freguesia do Ó, no sentido da Castelo Branco, por causa de alagamentos causados pela chuva intensa. Já no sentido Ayrton Senna, houve o bloqueio da pista local. À tarde, ocorreu novo bloqueio pontual de todas as pistas, na altura da Ponte das Bandeiras. A liberação total só ocorreu a partir das 17h45.

Na Marginal do Pinheiros, a pista local, sentido Castello Branco, teve duas faixas bloqueadas próximo da Rua Flórida pela manhã. A Prefeitura relatou fazer bombeamentos pontuais em toda a cidade para amenizar problemas. Por volta do meio-dia havia 14 pontos ativos de alagamentos em São Paulo, conforme a gestão municipal - 8 intransitáveis.

Houve o registro de elevação do nível do Rio Tietê, por causa das chuvas. Mas a Prefeitura afirmou atuar na área e não haver transbordamento.

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No interior

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou agendas de campanha no sábado para acompanhar as ações no gabinete de crise e os impactos da chuva no Estado. As cidades no limite com o Paraná já tinham sido alertadas sobre a possibilidade de ventos fortes, com o cancelamento de aulas na sexta nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro.

A Defesa Civil relatou ventos de 92,6 km/h na madrugada em Piraju, no Vale do Paranapanema. O órgão enviou 15 alertas Cell Broadcast na madrugada. Em Embu-Guaçu foram registrados pontos de alagamento, com residências invadidas pela água.

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Ainda no interior, três pessoas foram arrastadas por uma enxurrada na Avenida Antônio Bardella, na Vila Márcia, em Jandira. Só uma pessoa havia sido localizada até a tarde, enquanto outras duas permaneciam desaparecidas. Em Pariquera-Açu, uma rajada de vento provocou a queda de tendas no Centro de Eventos Imigrantes, sem registro de vítimas.

A Secretaria da Segurança Pública informou uma interdição no km 63 da SP-066, em Mogi das Cruzes por queda de barreira. O tráfego passou a fluir no sistema "pare e siga". No km 104 da SP-165, em Eldorado, também ocorreu registro de queda de barreira e tráfego em sistema especial. Além disso, a Serra Antiga da Tamoios precisou ser interditada, às 2h, por causa do alto volume de água na pista, o que ultrapassou os limites de segurança.

Também foram relatados impactos em Piedade, Avaré, Campinas, Sumaré, Presidente Prudente, Salto de Pirapora, Caraguatatuba, Valinhos, Itapecerica da Serra, Águas da Prata, Cesário Lange, Itapetininga, Guariba, Ribeira, Campos do Jordão, Monte Mor, Ribeirão Pires, Pariquera-Açu, São Bento do Sapucaí, Nazaré Paulista, Apiaí e Juquitiba.

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A situação climática está relacionada com a passagem de uma frente fria pelo litoral e com a atuação de áreas de instabilidade associadas a um ciclone extratropical. "Temos um cenário de tempestades severas e, em pontos isolados, existe possibilidade de fenômenos como microexplosões e tornados. Temos estrutura reforçada e nossa orientação é preventiva: durante a tempestade, a população deve procurar um local seguro e acompanhar os alertas oficiais", afirmou o coronel Araújo Monteiro, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.