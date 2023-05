Capela é vandalizada por terraplanista com ataques a imagens de santos

Da Redação

Uma capela situada na área rural de Araras, em São Paulo, se tornou alvo de vandalismo no último fim de semana. O fato foi registrado na Capela Nossa Senhora da Piedade, conhecida como "Igrejinha".

No local, a pessoa responsável pelo crime pichou as paredes e destruiu imagens de santos, as arremessando contra o chão. Entre as pichações, poderiam ser encontradas frases que questionavam às santidades, além de alegações de que a "terra é plana" - teoria da conspiração já desmentida por especialistas.

"Estas estátuas não tiveram poder algum para me impedir de entrar aqui, de movê-las de lugar e de escrever nestas paredes. Teriam elas algum poder para ouvir orações ou livrar do mal àqueles que clamam a elas? Ha ha ha ha ha ha", escreveu na parede do altar.

Em outra parede, o vândalo pichou “a terra é um círculo plano com uma cúpula acima (o nosso céu)” e “detalhe importante, a bíblia também diz que a terra é plana” seguido de citações de versículos bíblicos.

Na parede lateral do lado de fora, o criminoso escreveu "A terra é plana pesquise".

A Diocese de Limeira, responsável pela capela, emitiu uma nota a respeito do caso nesta terça-feira (2). Veja:

"A Diocese de Limeira repudia veementemente a manifestação de intolerância religiosa cometida, no último fim de semana, contra a capela dedicada a Nossa Senhora da Piedade, localizada na zona rural de Araras e que pertence ao território da paróquia São Benedito.

A capela foi invadida e teve imagens retiradas de seus nichos e pichações nas paredes com dizeres que demonstram o desrespeito religioso.

Em tempos de um comportamento social agressivo, onde destaca-se a violência, o preconceito e a intolerância ao próximo, devemos ressaltar a Carta Magna de 1988, principalmente no tocante da prática da tolerância religiosa e da cultura de paz, respeitando a dignidade e a liberdade de consciência da religião.

Que a bandeira da paz, do respeito às manifestações religiosas e do amor ao próximo seja a bandeira a ser empunhada por todos nós.

Dom José Roberto Fortes Palau - Bispo Diocesano de Limeira, SP"

