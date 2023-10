CapCut Online: passo a passo de como usar esse editor de vídeo

Nenhum vídeo gravado sai exatamente da maneira que gostaríamos. Para adequá-lo aos nossos interesses, é preciso realizar algumas edições, como redimensionamento, cortes e adição de filtros.

continua após publicidade

Se você chegou até esse texto, as chances são altas de que esteja procurando um editor de vídeo completo, mas fácil de usar. Levando em conta as múltiplas ferramentas que podem ser utilizadas ao produzir uma mídia audiovisual, encontrar programas simples é um desafio para iniciantes.

E isso sem falar nas etapas anteriores ao uso de um programa em si. É preciso encontrá-lo, fazer o download e a instalação e só então começar a edição. Se o seu dispositivo não é potente o suficiente e causa problemas durante a execução do software, você pode acabar desistindo da tarefa.

continua após publicidade

Pensando em tudo isso, nós trouxemos um passo a passo do CapCut Online, um programa que abandona todas essas dificuldades. Ele traz as principais ferramentas utilizadas na edição de vídeos em uma plataforma online, eliminando a necessidade de baixar e instalar softwares.

Aprenda a usar o CapCut Online em 6 passos!

O CapCut Online é um programa que pode ser acessado através do link que leva os usuários ao seu site. Lá, basta enviar o próprio vídeo e utilizar as ferramentas disponíveis. Abaixo nós descrevemos 6 passos que usuários novos ou experientes podem seguir para começar a produzir os seus vídeos.

1: Quais vídeos posso usar no CapCut Online?

Antes de começar a editar os seus vídeos, é importante que saiba se o editor de vídeo online CapCut é compatível com a extensão do material que possui. A resposta para essa pergunta provavelmente será “sim”, já que o programa aceita os formatos MP4, 3GP, MPEG, MOV, AVI, WMV e outros.

continua após publicidade

Isso vale também para a exportação dos vídeos, permitindo que um arquivo MP4 seja exportado em outro arquivo MP4. Caso você deseje que o formato seja alterado, isso também é possível, com materiais em MP4 sendo convertidos para MOV, por exemplo. A compatibilidade do programa é alta.

2: O que preciso para usar o CapCut Online?

A segunda pergunta que precisa de uma resposta antes de colocarmos a mão na massa é: o que é necessário para usar o CapCut Online? De maneira geral, tudo o que você precisa é de acesso à internet e de um dispositivo (móvel ou não) que o conecte ao site onde o programa faz as edições.

Você também precisará dos vídeos originais que deseja editar, é claro, mas para quem busca somente aprender a produzir vídeos, o CapCut oferece uma “biblioteca local”. Nessa biblioteca, os usuários encontram materiais pré-existentes que podem ser editados sem qualquer problema.

Foto por Reprodução

continua após publicidade

3: Quais são as principais ferramentas do CapCut Online?

Ao entrar no site do programa e selecionar “criar novo vídeo”, você será levado a uma tela com as ferramentas do CapCut. Dentre as principais funções do programa, podemos mencionar cortar, redimensionar e remover fundo de vídeo, legendas automáticas e conversão de texto em narração.

Boa parte das ferramentas do CapCut Online (tanto aquelas para edição de vídeo, quanto as de edição de imagem) utilizam inteligências artificiais. Isso facilita tarefas como a remoção de fundo de vídeo, já que o próprio programa detecta automaticamente onde se localiza o background que deseja eliminar.

Foto por Reprodução

continua após publicidade

4: Posso salvar edições incompletas?

No item acima nós mencionamos as ferramentas que encontramos no CapCut, mas e quando ao salvamento delas? Nós vamos deixar a exportação para um item consequente, de modo que vale abrir um parêntese e mencionar as edições incompletas, as quais o CapCut Online chama de “rascunhos”.

Caso você não queira (ou não possa) editar um vídeo de uma só vez, é possível salvá-lo para continuar posteriormente. Ao abrir o CapCut Online no seu navegador, o site irá detectar caso já esteja logado e mostrar as suas últimas edições. É possível, a partir daí, continuar exatamente de onde parou.

5: Preciso criar uma conta para utilizar o CapCut?

A resposta para a pergunta deste tópico é: sim, é preciso criar uma conta para utilizar o CapCut. Apesar disso, é válido ressaltar que a conta é gratuita, de modo que você não precisa informar nenhum dado pessoal para começar a usar o programa. Também é possível conectá-lo a uma conta pré-existente.

continua após publicidade

O CapCut Online permite que você se conecte com contas do Google, TikTok ou Facebook. Feito isto, todas as vezes que quiser acessar o site, basta utilizar essas mesmas informações. Conectar-se a plataforma é o que permite que ela salve os seus projetos, o que acaba sendo uma “mão na roda”.

Foto por Reprodução

6: Como exportar vídeos feitos no CapCut Online?



Feitas as edições com as ferramentas do CapCut Online, chegou a hora de você salvar o arquivo final. O botão para exportação é encontrado no canto superior direito, em uma caixa azul. Ao clicar nele, o programa levará alguns segundos para finalizar o projeto. Não feche o site antes disso ser concluído.

continua após publicidade

O arquivo final será baixado automaticamente na pasta de downloads do navegador, a qual irá variar de acordo com o dispositivo que está utilizando. Em todo caso, o projeto anterior permanecerá salvo na sua conta do CapCut, caso você confira o vídeo e perceba que deixou passar algum detalhe.

Quais são as vantagens do CapCut Online?

A principal vantagem do CapCut Online é o fato de o programa funcionar exclusivamente pela internet, eliminando a necessidade de baixar softwares. Isso significa também que não existem barreiras de dispositivos: o site funciona corretamente em diferentes computadores, smartphones e tablets.

A interface intuitiva garante que qualquer um consiga realizar edições, mesmo que não possua experiências prévias. Isso é ressaltado pela utilização de inteligências artificiais, as quais reconhecem imagens e sons e não exigem que você selecione manualmente os elementos do vídeo.

Por fim, vale destacar a versatilidade do programa, o qual não se limita apenas aos recortes de vídeos. As ferramentas do CapCut Online são completas para qualquer tipo de edição, desde as mais simples até as mais profissionais. Os resultados finais mantêm a qualidade dos vídeos originais intacta.

Caso você ainda tenha dúvidas, a melhor dica que pode ser dada é: explore! O CapCut não possui nenhuma ferramenta que prejudicará os vídeos originais, então não existe mal algum em acessar o site e “fuçar” no programa. Em pouco tempo você perceberá que está ficando melhor nas edições.

Percebeu como o CapCut Online é um programa fácil de ser usado? Mesmo sem esse tutorial, a interface intuitiva do programa permite que pessoas sem nenhuma experiência com edição de vídeos produzam mídias com aparência profissional e adequadas aos mais diferentes contextos!

Siga o TNOnline no Google News