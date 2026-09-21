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Capacidade para 7 passageiros e fabricação em 2001: como é o helicóptero que está desaparecido

Escrito por Luis Filipe Santos e Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Força Aérea Brasileira (FAB), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina fazem buscas por uma possível queda de helicóptero na noite desta segunda-feira, 21, na região de Urubici, na Serra do Estado.

Entre os tripulantes estão o cantor Rick, da dupla com Renner, que estava na aeronave junto com o empresário Bruno Avelar, mentor do jogador Neymar, além de um filmaker e o piloto.

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O helicóptero é modelo Bell 430 e está registrada com a matrícula PP-MGR. O aeronave bimotor tem capacidade para um piloto e até sete passageiros, com peso máximo de decolagem de 4.218 quilos.

O modelo que está desaparecido foi fabricado em 2001 e, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), possui Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 11 de agosto de 2007. O helicóptero pertence à JTA Empreendimentos e Urbanismo.

De acordo com a assessoria do cantor Rick, o helicóptero perdeu a comunicação no início da tarde. As buscas são feitas na localidade de Vacas Gordas. Os bombeiros receberam uma chamada sobre o desaparecimento da aeronave.

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Ao todo, cerca 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4x4, necessárias para acessar o terreno. O trabalho é complexo também por conta das condições climáticas de Santa Catarina.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), disse que foi acionada para realizar buscas por uma aeronave que decolou de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou as ações de investigação e planejamento necessárias para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave.

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Duas aeronaves Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, especializadas em missões de Busca e Salvamento atuam na ocorrência.

A JTA, empresa proprietária do helicóptero, disse que o veículo estava emprestado para uso de Bruno Avelar e o cantor Rick, amigos próximos do dono da empresa.

Ainda de acordo com a empresa, não há confirmação de acidente envolvendo a aeronave. As informações estão sendo apuradas junto aos órgãos competentes.

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