Cão selvagem ataca turista e é sacrificado; entenda o que aconteceu

Um cachorro selvagem atacou uma turista que tomava banho de sol na praia de K’gari, na Austrália, e acabou sendo sacrificado. A situação aconteceu em abril deste ano, mas um vídeo registrado no momento do ataque começou a ganhar repercussão nesta semana. Assista no final da matéria.

De acordo com informações, a francesa estava deitada de bruços quando foi surpreendida por um dingo, um cão selvagem comum no país australiano. Conforme a gravação, três animais da espécie "passeavam" pela praia.

Nas imagens é possível ver o momento em que os três cachorros se aproximam de um grupo de banhistas. Um deles começa a cheirar a francesa, ela se assusta com a proximidade do animal e tenta de levantar. Nesse momento, a mulher foi atacada pelo dingo.

Conforme o Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland, o cachorro selvagem foi capturado e sacrificado. As autoridades afirmaram que o mesmo animal já havia atacado outras pessoas, incluindo uma criança de sete anos.

Veja o momento do ataque:

