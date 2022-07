Cão leva equipe de resgate e salva homem após queda de 20 metros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O border collie chamado Saul percorreu mais de 180 metros para mostrar onde o homem estava

Um homem de 53 anos foi salvo por seu cachorro no último dia 14, nos Estados Unidos. De acordo com equipes de resgate de uma organização sem fins lucrativos do condado de Nevada, o border collie chamado Saul percorreu mais de 180 metros para mostrar onde o homem havia sofrido uma queda de 20 metros enquanto fazia uma trilha em um parque.



continua após publicidade .

"De forma parecida à 'Lassie', ele encontrou duas pessoas que realizavam as buscas e os guiou até sujeito, que estava coberto por uma lona camuflada", afirmou a organização em publicação no Facebook, em referência à cadela da TV e do cinema famosa por ajudar quem estiver em perigo.

Depois de sofrer a queda, o homem ligou para a emergência com seu celular, e afirmou que tinha quebrado o quadril e algumas costelas.

continua após publicidade .

No entanto, a ligação caiu, e as equipes de resgate conseguiram entrar em contato com um amigo dele para localizar onde estava seu acampamento. Mesmo assim, 25 pessoas não conseguiam encontrá-lo na região. Até que Saul os ajudou.

O homem foi levado de maca até um helicóptero a cerca de 800 metros e depois transportado a um hospital. De acordo com o site da emissora americana Fox News, não há informações sobre seu estado de saúde.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News