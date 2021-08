Da Redação

Cão encontra pedaço de corpo humano pela 2ª vez

Durante a noite desta terça-feira (3), um cachorro encontrou um pedaço de perna humana, durante um passeio com seu dono, em Várzea Grande, no Mato Grosso. No começo de junho, o cachorro havia encontrado um pedaço de braço na mesma região.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o animal desenterrou o osso e saiu com ele na boca. O parte humana já estava em estado avançado de decomposição, com apenas alguns pedaços de pele.

Da vez em que o cãozinho encontrou o braço, o Núcleo de Pessoas Desaparecidas (NPD) procurava por dois homens que teriam sumido. Buscas para encontrar as outras partes do corpo foram feitas, porém, não obtiveram sucesso.

Naquela oportunidade, o morador informou à polícia ter encontrado partes de uma ossada, alguns membros ainda com pele, em uma rua sem asfalto. Ele afirmou que já havia avistado urubus na região, mas só descobriu o corpo quando o cachorro trouxe um braço para casa.

Com informações; Metrópoles.