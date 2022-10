Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cantora tem alta de hospital 642 dias após acidente de carro no Recife

A cantora gospel Amanda Wanessa recebeu alta do Real Hospital Português, na área central do Recife, informou a família, através das redes sociais, neste sábado (8). A artista estava internada no local desde 4 de janeiro de 2021, quando sofreu um grave acidente de carro em Rio Formoso, na Zona da Mata de Pernambuco.

continua após publicidade .

"Depois de 642 dias, nossa querida Amanda Wanessa teve alta do Hospital Real Português, e já está na clínica de reabilitação Florence (Recife). Não temos palavras para expressar o que todos nós, família, amigos, sentimos", disse a postagem, que trouxe uma foto da cantora sorrindo.



No post, os familiares explicaram que Amanda foi para uma clínica de reabilitação. "Nunca deixamos de crer. E continuaremos firmes. Ainda temos um longo caminho a percorrer? Sim. Mas quem começou a boa obra é fiel para cumpri-la", escreveram ainda.

continua após publicidade .

Essa foi a primeira foto que a família divulgou de Amanda Wanessa desde que ela foi internada em janeiro de 2021. No dia do acidente, também estavam no carro o pai da cantora, que não precisou ser internado; a filha dela, Mel, então com 6 anos, que passou por cirurgia, e a amiga Jussara Pimentel, que também se recuperou.

O marido da cantora, Dobson Santos, permaneceu ao lado dela e atualizava, pelas redes sociais, os fãs sobre a evolução da artista e sobre a filha do casal, Mel, que teve alta pouco após o acidente. Quando o acidente completou um ano, ele disse que se mantinha confiante na reabilitação da esposa.

Acidente

No dia 4 de janeiro de 2021, Amanda Wanessa dirigia o carro com outros três passageiros, quando colidiu com um caminhão na rodovia PE-60, na altura de Rio Formoso. O carro da cantora ficou destruído.

continua após publicidade .

No dia 9 de junho de 2021, a polícia informou que foi constatado na perícia que a cantora dirigia o carro a 130 quilômetros por hora. O inquérito foi concluído sem apontar culpados pelo acidente.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) arquivou o processo. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) entendeu que o acidente ocorreu "por culpa exclusiva da vítima".

As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News