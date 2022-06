Cantora sertaneja morre aos 27 anos após ser atropelada

Da Redação

A cantora sertaneja Tâmara Matos morreu, aos 27 anos, após ser atropelada por um carro desgovernado em Itabuna, no sul da Bahia, na tarde desta quinta-feira (2). O velório para amigos e familiares acontece nesta sexta-feira (3), e o sepultamento será no cemitério do município.

Ela e duas amigas estavam a caminho de um restaurante no momento em que um veículo subiu na calçada em que elas estavam. Tâmara e uma outra jovem, que não teve a identidade revelada, foram atingidas. Tâmara chegou a ser arrastada pelo chão.

As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital Calixto Midlej Filho. Porém, a cantora não resistiu. A amiga não teve ferimentos e foi liberada. A terceira jovem não chegou a ser atingida.

O carro era dirigido por uma mulher de 66 anos, que também não teve nome divulgado. A polícia não informou se ela ficou detida, nem o que a teria levado a perder o controle do carro, mas disse que a motorista responderá por homicídio culposo.

