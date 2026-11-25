Além das chibatadas, eles receberam proibição de dois anos de atividades artísticas e musicais e de viagens ao exterior

A cantora iraniana Parastoo Ahmadi e quatro integrantes de sua equipe receberam 74 chibatadas cada nesta segunda-feira (23). A punição foi aplicada por uma apresentação em que ela apareceu sem o hijab. A informação é do advogado de defesa Mostafa Nili, citado pela organização Iran Human Rights (IHRNGO).

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As sentenças foram cumpridas na Unidade de Execução de Penas da Promotoria de Qom. Além de Ahmadi, receberam as chibatadas o organizador do show, Mohsen Lashkari, e os músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amir-Ali Pirnia.

O caso surgiu após a divulgação online do "Show do Caravançarai", gravado em dezembro de 2024 no Caravançarai de Deir-e Gachin, perto de Qom. O vídeo mostra Ahmadi cantando ao lado de músicos homens. Ela usava um vestido preto longo e sem mangas, com os cabelos descobertos.

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Um tribunal condenou os cinco por "ofensa ao decoro público", pela produção e divulgação de conteúdo classificado como vulgar e imoral. Além das chibatadas, eles receberam proibição de dois anos de atividades artísticas e musicais e de viagens ao exterior. Um tribunal de apelação manteve a decisão em setembro.

A Anistia Internacional classificou o episódio como punição cruel, desumana e degradante. Em relatório do ano passado, a organização acusou as autoridades iranianas de recorrerem cada vez mais a detenções arbitrárias, processos e flagelação contra cantoras, jornalistas e ativistas dos direitos das mulheres que desafiam a obrigatoriedade do véu.

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A punição ocorre em meio à pressão contínua sobre artistas mulheres no Irã. A cantora Hiva Seyfizadeh foi condenada por um tribunal de primeira instância a quatro anos de prisão por "incentivar a corrupção e a prostituição" após se apresentar com música tradicional iraniana em Teerã, em fevereiro de 2025. Ela disse que pretende recorrer.

As autoridades iranianas não comentaram a execução das sentenças de flagelação.