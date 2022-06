Cantora é assassinada pelo marido em restaurante na Cidade do México

Da Redação

Cantora mexicana Yrma Lydia, de 21 anos

A cantora mexicana Yrma Lydya, de 21 anos, foi morta a tiros pelo marido em um restaurante na Cidade do México, na quinta-feira (23).

Yrma Lydia foi assassinada no restaurante Suntory Del Valle, na zona sul da cidade, pelo seu marido, identificado como Jesús Hernández Alcocer, de 79 anos. O homem foi detido por policiais junto com outra mulher.

As informações são do portal de notícias mexicano El Universal e do Ministério Público do país.

"Um homem atirou três vezes em sua esposa, ele já está detido junto com outra mulher que o acompanhava", disse Omar García Harfuch, secretário de Segurança da Cidade do México.

Segundo testemunhas, após uma discussão, o homem atirou na cantora.

Alcocer tentou subornar a polícia para deixá-lo escapar na companhia de um de seus seguranças, que também foi preso.

Com informações do g1.