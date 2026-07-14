Cantora de forró morre em grave acidente a caminho de show no MA

A cantora de forró Jéssica Costa, 32 anos, morreu na noite deste sábado (11) após o carro em que estava ser atingido por uma caminhonete em Timon (MA). A artista seguia para uma apresentação em um sítio da cidade quando ocorreu a colisão. Um homem que viajava no banco traseiro do veículo também morreu.

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De acordo com o produtor da banda e ex-marido da cantora, Weldyvan Valerio de Santana, a caminhonete trafegava em alta velocidade e com os faróis apagados. O veículo atingiu a lateral do carro, exatamente no lado em que Jéssica estava, no banco do passageiro. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

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Moradores da região retiraram a cantora das ferragens com vida. Ela foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde foi entubada, mas não resistiu aos ferimentos. A segunda vítima, um homem que não integrava a banda, acompanhava a equipe por ser responsável pelo aluguel de um equipamento de som.

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Natural do Maranhão, Jéssica morava em Teresina (PI). Há dois anos, conciliava a carreira musical com o trabalho de vendedora de castanhas no Shopping da Cidade, onde atuava havia cerca de oito anos. Deixou quatro filhos, incluindo uma criança de 3 anos.

O Shopping da Cidade divulgou nota de pesar: “Jéssica não era apenas parte da nossa equipe, era uma presença de luz, cuja alegria, dedicação e companheirismo contagiavam a todos que tinham o privilégio de conviver com ela”. O velório e sepultamento ocorreram na região do bairro Santa Maria, em Teresina. As circunstâncias do acidente são investigadas pelas autoridades