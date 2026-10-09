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LUTO NA MÚSICA

Cantor sertanejo Rodrigo Leal morre aos 38 anos após infarto

O falecimento foi confirmado pela equipe do músico nas redes sociais. Rodrigo deixa a noiva e três filhos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cantor sertanejo Rodrigo Leal morre aos 38 anos após infarto
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O cantor sertanejo Rodrigo Leal Gramelich, de 38 anos, morreu na última terça-feira (6) após sofrer um infarto em sua residência, localizada no município de Serra, a cerca de 30 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. A informação do falecimento foi confirmada pelos familiares e pela equipe do artista por meio de uma nota oficial publicada no perfil do músico no Instagram.

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No comunicado, a equipe lamentou a perda precoce, destacando a dedicação e o companheirismo de Rodrigo, além de prestar solidariedade aos entes queridos neste momento de dor. Conhecido na cena musical capixaba, o artista tinha um repertório fortemente voltado para o sertanejo raiz, o chamado "modão", realizando apresentações marcadas pela presença constante da sanfona e da viola caipira. Em suas redes sociais, ele costumava compartilhar a rotina de shows e diversos momentos de descontração ao lado de amigos e familiares.

A morte repentina do cantor gerou forte comoção na internet. Fãs, colegas de profissão e admiradores utilizaram os comentários das publicações para prestar homenagens, descrevendo o sertanejo como uma pessoa alegre e de energia inconfundível. Rodrigo Leal deixa a noiva, Tuany Godoi, com quem havia oficializado o compromisso em 2024, e três filhos: Murilo, Enrico e Marina. O velório e o sepultamento do artista foram realizados na última quarta-feira (7).

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