Cantor sertanejo de 23 anos morre ao cair de ribanceira com carro

Um jovem de 23 anos morreu na madrugada da última quarta-feira, dia 1º de novembro, depois de sofrer um acidente de trânsito. A vítima, identificada como Denner Chiodi Baumann, caiu de uma ribanceira em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, Santa Catarina.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com as informações da corporação, Denner conduzia um buggy pela BR-282, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e despencou.

Os socorristas informaram que, como o local em que o acidente ocorreu é de difícil acesso, o corpo do rapaz só foi recolhido 12 horas depois. O automóvel caiu a cerca de 50 metros da rodovia.

Baumman estava a cinco metros do buggy.

A morte do rapaz, que era cantor, causou comoção nas redes sociais. Amigos lamentaram a morte precoce de Denner e o consideraram como um "talento em ascensão". Além disso, o descreveram como uma pessoa divertida, humilde e talentosa.

Baumann chegou a se apresentar com a dupla Fernando e Sorocaba em um show em Indaial, no Vale do Itajaí, há cinco anos. Em 2022, ele lançou a música “Carregar Meu Coração”, onde o clipe foi gravado na Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte.

“Que Deus te receba em sua glória. Você era um talento em ascensão, vai fazer muita falta", escreveu um amigo nas redes sociais.

"Não dá para acreditar que chegou sua hora. Um homem de coração enorme", afirmou outro.

