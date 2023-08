Cantor gospel Regis Danese sofre acidente e posta vídeo pedindo oração

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, sofreu um acidente de trânsito enquanto estava a caminho de um show na cidade de Ceres, região central de Goiás, na noite desta quarta-feira (30). Nas redes sociais, o artista postou um vídeo e pediu orações enquanto ainda recebia atendimento médico. Veja o vídeo abaixo.

"Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Ceres. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim!", afirma.

O carro do cantor bateu de frente com uma carreta e capotou. As informações foram repassadas por Kelly Danese, esposa do artista, também pelas redes sociais. Segundo ela, o marido foi encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja) e está bem. "Um livramento", resumiu.

Na filmagem é possível ver que Regis está ferido. Com dificuldade, ele afirma que sente dores fortes no abdômen e que o veículo em que estava com o irmão ficou destruído. O familiar, segundo o cantor, não se machucou.

