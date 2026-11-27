O cantor de pagode Pedro Guimarães, de 39 anos, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto nesta sexta-feira, 27, na Avenida Bosque da Saúde, na zona sul de São Paulo. Ele colocava um instrumento musical no carro de um amigo quando suspeitos em duas motocicletas anunciaram o roubo. Pedro reagiu e foi baleado.

O crime aconteceu pouco depois do meio-dia. Os assaltantes fugiram. O resgate foi acionado, mas Pedro Guimarães teve a morte atestada no local.

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Pedro cantava na banda "Os Primos". Além de pagode, tocava sertanejo, MPB, forró e pop rock. Nesta sexta-feira, o cantor faria duas apresentações.

Os suspeitos ainda não foram identificados. Eles usavam capacetes e bolsas de entregadores. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o caso está sendo registrado no 16º Distrito Policial (Vila Clementino).