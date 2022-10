Cantor de 41 anos morre depois de sofrer convulsão durante show

Da Redação

O cantor morreu na noite do último sábado

Um show do cantor haitiano Mikaben, de 41 anos, terminou em fatalidade na noite do último sábado (15), em Paris, na França. O artista morreu durante sua apresentação por um suposto ataque cardíaco.

Mikaben, cujo o nome real é Michael Benjamin, filho do famoso cantor Lionel Benjamin, realizava um show na sala de espetáculos Accor Arena, na capital francesa, com capacidade para 20.000 pessoas, como convidado do grupo haitiano Carimi.

A Accor Arena divulgou uma publicação em uma rede social, onde informa que o cantor morreu "depois de sofrer uma convulsão no palco e apesar dos esforços dos serviços de emergência".

Hier soir lors du concert de Carimi, l’un des chanteurs, Michael Benjamin, Mikaben de son nom d’artiste est décédé suite à un malaise survenu sur scène et malgré l’intervention des secours. pic.twitter.com/zHFRuwyiQg — Accor Arena (@Accor_Arena) October 16, 2022

Chegaram a circular nas redes sociais alguns vídeos onde Mikaben é visto no palco e, de repente, se vira, começa a caminhar em direção ao fundo do palco e desmaia diante do público.



Michael Benjamin nasceu em 1981, em Porto Príncipe, capital haitiana, e era conhecido no cenário musical como compositor, produtor e cantor.

