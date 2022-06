Cantor da BA viraliza ao levar boneca inflável de R$ 300 para almoço

Da Redação

A brincadeira que o cantor baiano fez viralizou nas redes sociais

O cantor de axé baiano Valter das Virgens, de 37 anos, levou uma boneca inflável de R$ 300 para almoçar no Dia dos Namorados, que foi no último domingo (12). O caso ocorreu em Salvador e rendeu o que falar nas redes sociais.

De acordo com Valter, a boneca foi nomeada como Ana Célia, mesmo nome de uma música criada pelo pai do artista, há mais de 40 anos.

Ainda conforme o cantor, ele não costumava aproveitar a data destinada aos casais, já que sempre estava trabalhando, ou como cantor ou como motorista de aplicativo. No entanto, este ano ele teve a ideia de comemorar o Dia dos Namorados, poi8s não tinha compromisso nenhum.

“Todos os anos no Dia dos Namorados eu estou de plantão, dando duro enquanto todo mundo está com suas negas curtindo. Esse ano como estou mais afastado, trabalhando de motorista por aplicativo durante o dia, apareceu essa folga”, disse o cantor baiano.



Valter até tentou arranjar uma namorada “de verdade” para comemorar o dia como desejava, mas não foi possível.

“Tinha uma menina que eu estava queixando, que me deu um fora bem elegante. Aí eu tive que buscar uma ideia nova, Dia dos Namorados e eu não consegui namorar ninguém”, disse.

“Eu estava solteiro e queria curtir o dia dos namorado ao lado de alguém. Eu poderia ter contratado uma garota de programa, convidado uma amiga para almoçar, mas não queria me iludir”, continuou.

Ele comprou Ana Célia e a levou para um almoço especial em uma churrascaria. “Rodei a cidade, comprei em uma loja no centro da cidade e fui em uma churrascaria bacana, uma das melhores de Salvador. Reservei a mesa e tudo”, contou aos risos.

Na rua, o cantor diz que o casal chamou bastante a atenção das pessoas.

“O dia foi divertido, peguei ela, fui para o restaurante e depois ainda saí pela cidade com ela, de carro. As pessoas tiravam foto, depois ainda bebi uma gelada [cerveja] no Imbuí, todo mundo ficou olhando, mas foi divertido”.

Valter disse que não tinha o objetivo de viralizar com a boneca. A ideia era brincar com os amigos nas redes sociais.

“A vantagem é que ela não fala, não reclama, mas assim é um objeto que eu não usei sexualmente. Foi só uma brincadeira, não tinha objetivo de viralizar, era postar no Instagram normal e colocar ciúmes nas meninas”, disse.

Com informações do g1.