Cantor Conrado está internado em estado grave após acidente

Da Redação

O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, morto no grave acidente com o ônibus deles, está internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo.

continua após publicidade .

O veículo da dupla sertaneja tombou na manhã de sábado (7) na rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu. Outros cinco integrantes da equipe também morreram.

Segundo o último boletim médico, Conrado foi a primeira vítima a ser socorrida do ônibus. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Registro, aparentemente, com ferimentos leves. Ao dar entrada no hospital, foi avaliada a necessidade de uma cirurgia geral.

continua após publicidade .

Conrado encontra-se internado na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas. Além dele, o músico Júlio César Bugoli Lopes também permanece internado.

De acordo com o boletim, Júlio passou por neurocirurgia durante a tarde de sábado (7) e no início da noite foi operado pela equipe de ortopedia. O estado dele é grave.

As informações são do G1.