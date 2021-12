Cantor Ávine Vinny, do sucesso 'Coração Cachorro', é preso após ameaçar ex-mulher

Da Redação

O cantor cearense Ávine Vinny, de 32 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica nesta segunda-feira, 13. A prisão, informou a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), ocorreu após Vinny fazer ameaças contra a ex-mulher Laís Holanda, de 31 anos, com quem teve um relacionamento de oito anos e tem uma filha.

Após o ocorrido, a vítima se dirigiu à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Enquanto registrava a ocorrência, o cantor voltou a ameaçar Laís por mensagem.

"Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito", disse a força policial cearense, em nota. "Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. Já para a vítima foram solicitadas medidas protetivas de urgência junto à Justiça."

A assessoria do artista disse que ele deve ser "liberado nesta terça-feira, 14", ao Estadão. "A discussão foi porque ela estava proibindo ele de ver a filha. Ela não mora em Fortaleza e a briga foi por telefone", declarou.

Artista da Sony Music desde 2017, Ávine ganhou repercussão no Brasil após o refrão "Late, coração cachorro, late, coração", da música "Coração Cachorro", viralizar nas redes sociais, como Tik Tok e Instagram. Em contato com o Estadão, a gravadora do artista respondeu não ter nada a declarar sobre o episódio.

Em julho deste ano, o cantor e produtor musical DJ Ivis também foi preso em Fortaleza, por agressão contra a mulher, Pamella Holanda. A prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Civil do Ceará e decretada pela Justiça do Estado. Ele foi solto no dia 22 de outubro, após três meses de reclusão.

Direitos autorais

O hit brasileiro "Coração Cachorro", que utiliza trecho da música "Same Mistake", de James Blunt, virou caso de justiça. Com o sucesso, o cantor reivindicou formalmente parte da autoria da música de forma amigável. Ainda conforme a assessoria de Ávine, o britânico passou a ter 20% da canção.

Em outubro, Blunt publicou um vídeo cantando e dançando "Coração Cachorro". No registro, o britânico parabenizou o brasileiro por atingir o topo das paradas brasileiras, e avisou que "iria mandar os dados bancários".

A faixa original lançada em 2007 foi trilha sonora do casal protagonista Marconi Ferraço (Dalton Vigh) e Maria Paula (Marjorie Estiano) da novela Duas Caras, da Globo, também de 2007.