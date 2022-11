Cantor Aaron Carter, irmão de Nick Carter, é encontrado morto

Da Redação

O cantor Aaron Carter, de 35 anos, foi encontrado morto neste sábado (5). Aaron, que é irmão de Nick Carter, integrante da banda Backstreet Boys, foi encontrado em uma banheira sua casa em Lancaster, Califórnia. Segundo a polícia, um chamado foi aberto para o local informando que ele havia se afogado.

A polícia foi despachada para o local e está investigando as circunstâncias da morte. Aaron ficou famoso no fim dos anos 90 com o hit ‘Aaron’s Party’, quando ele tinha apenas 9 anos. Depois ele se tornou uma figura constante no canal Nickelodeon. Ele também participou da competição ‘Dancing With the Stars’ e na produção musical da broadway ‘Seussical’.

O cantor sofreu durante anos com abuso de substâncias e foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação.

Com informações da Isto É.

