Cansado de esperar por transporte, filho leva mãe para casa em maca

O caso foi registrado na noite dessa quarta-feira (19)

Um homem ficou revoltado devido à falta de ambulância, em Santa Luzia, Minas Gerais, então, cansado de esperar, tentou levar a mãe para casa a empurrando em uma maca. O ocorrido foi registrado na noite dessa quarta-feira (19).

De acordo com as informações do G1, a paciente, de 76 anos, havia recebido alta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde tinha consultado para trocar uma sonda.

Ela realiza o procedimento duas vezes por semana e, conforme os funcionários da UPA, após ser atendida, é levada para a casa por uma ambulância. No entanto, dessa vez, não havia transporte porque havia três pacientes em estado grave que precisavam ser transferidos para outras unidades. Após eles serem levados, a idosa seria encaminhada para casa.

Porém, o filho da paciente ficou sem paciência e decidiu leva-la embora através de uma maca.

Funcionários conseguiram alcançar o rapaz e, depois dessa situação, a idosa conseguiu voltar para casa em uma ambulância.



Com informações do G1.

