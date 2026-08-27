Canil do Senado é fechado por tempo indeterminado após morte de veterinária

O Senado Federal suspendeu por tempo indeterminado, nesta quinta-feira (27), as atividades de seu Serviço de Cinotecnia (Secino), correspondente ao canil da Polícia do Senado. A medida foi tomada em decorrência da morte da veterinária Vitória Valle, de 36 anos, que foi atacada por um dos cães da corporação no local no último dia 18 de agosto.

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Em nota oficial, o Senado explicou que a suspensão do funcionamento do canil integra um conjunto de ações administrativas motivadas pelo incidente. O objetivo principal da paralisação é reavaliar os procedimentos e as diretrizes do serviço para evitar novas tragédias. A instituição também ressaltou que as apurações seguem em andamento pelos órgãos competentes e reafirmou seu compromisso com a segurança institucional e o aperfeiçoamento contínuo de seus protocolos.

Na esfera judicial, houve uma mudança na condução das investigações. No início da tarde desta quinta-feira, a Justiça do Distrito Federal declinou da competência para julgar o caso e determinou a remessa do inquérito para a Justiça Federal, que passará a ser a responsável pela análise do ocorrido.

O fechamento do espaço acontece no mesmo momento em que o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) apontou problemas no local. O órgão constatou que o canil do Senado funcionava de maneira irregular, pois não possuía registro em seus bancos de dados. A fiscalização do conselho teve início no próprio dia do ataque, mas os fiscais enfrentaram dificuldades iniciais para acessar o ambiente devido ao isolamento pericial realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O CRMV informou que continua apurando outras questões operacionais ligadas à existência e ao funcionamento do canil.