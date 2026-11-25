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Homem de 51 anos não conseguiu remover o acessório; outra candidata foi desclassificada após terminar a prova por usar brincos

Dois candidatos foram eliminados do concurso público para professores da rede estadual do Ceará por descumprirem regras sobre o uso de acessórios pessoais. Um dos casos envolveu um homem de 51 anos que tentou retirar a aliança com margarina e detergente, mas não conseguiu.

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As situações ocorreram em Juazeiro do Norte e Fortaleza, durante a seleção organizada pela Fundação Universidade Estadual do Ceará.

Richard Sintra, de 51 anos, foi impedido de entrar na sala de prova porque não conseguiu retirar a aliança. Com a ajuda dos fiscais, ele tentou remover o anel utilizando margarina e detergente, mas as tentativas não tiveram sucesso.

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O edital do concurso proibia o uso de objetos metálicos ou não metálicos durante a realização das provas, inclusive nos corredores e banheiros. Entre os itens vetados estavam pulseiras, cordões, anéis, brincos e piercings.

As restrições têm como objetivo evitar fraudes e impedir que acessórios sejam utilizados para esconder dispositivos eletrônicos.

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Candidata foi eliminada após terminar a prova

Outro caso envolveu uma candidata que utilizava brincos durante a avaliação. Apesar de conhecer as exigências do edital, ela passou pelos procedimentos iniciais de fiscalização e conseguiu entrar na sala.

A desclassificação, porém, foi comunicada somente depois que a candidata concluiu a prova.

O concurso oferece 2 mil vagas imediatas para professores, além de outras mil destinadas à formação de cadastro de reserva.

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Especialista considera eliminações abusivas

O professor Gustavo Brígido, doutor em Direito Constitucional e conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), considerou abusivas as eliminações.

Segundo ele, situações excepcionais devem ser analisadas individualmente, mesmo quando as regras de segurança são legítimas.

O especialista também apontou que a Administração Pública poderia aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando alternativas à exclusão dos candidatos.

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A Universidade Estadual do Ceará defendeu as restrições previstas no edital. A instituição afirmou que as medidas fazem parte dos protocolos de segurança para evitar fraudes tecnológicas e garantir a integridade das provas.