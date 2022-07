Câncer de boca: saiba quais sintomas não devem ser ignorados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O diagnóstico rápido aumenta as chances de sucesso do tratamento

O câncer de boca é um tumor maligno que afeta os lábios ou estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca e língua. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados.

continua após publicidade .

Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a cada ano são registrados cerca de 15 mil novos casos de câncer de boca no Brasil. Esse tipo de tumor é mais comum em homens com mais de 40 anos de idade.

Caso alguns sinais apareçam – como feridas, aftas ou manchas – é importante consultar o clínico geral ou o dentista para investigá-las. O diagnóstico rápido aumenta as chances de sucesso do tratamento.

continua após publicidade .

Sintomas

Os primeiros sintomas de câncer de boca são:

Feridas ou aftas que não cicatrizam em 15 dias;

continua após publicidade .

Caroços na boca que não desaparecem;

Manchas vermelhas ou brancas nas gengivas, língua, lábios, garganta ou revestimento da boca;

Pequenas feridas superficiais que não doem e que podem ou não sangrar;

continua após publicidade .

Irritação, dor na garganta ou sensação que algo está preso na garganta..

Muitas vezes, os sintomas não são levados em consideração, pelo fato de não provocarem dor. Por isso, a doença é diagnosticada, na maioria das vezes, em estágios mais avançados.

continua após publicidade .

Em estágios mais avançados, os sintomas do câncer de boca evoluem para:

Dificuldade ou dor ao falar, mastigar e engolir;

Ínguas ou caroços no pescoço devido ao aumento dos linfonodos;

continua após publicidade .

Dor em torno dos dentes, que podem cair facilmente;

Mau hálito persistente;

Perda súbita de peso.

continua após publicidade .

Diagnóstico

Na maioria dos casos, o médico é capaz de identificar as lesões do câncer apenas observando a boca do paciente. No entanto, é comum pedir uma biópsia de um pedacinho da lesão para identificar se existem células cancerígenas.

continua após publicidade .

Caso sejam identificadas células tumorais, o médico pode ainda pedir uma tomografia computadorizada para avaliar o grau de desenvolvimento da doença e identificar se existem outros locais afetados, além da boca.

Possíveis causas

O câncer de boca é causado por mutação nas células de qualquer parte da estrutura da boca que passam a se multiplicar de forma descontrolada.

continua após publicidade .

Veja fatores de risco para o problema:

Hábito de fumar;

Mascar tabaco;

continua após publicidade .

Infecção pelo vírus HPV;

Consumo frequente de bebidas alcoólicas;

Bochechos frequentes com enxaguantes bucais com alto teor alcoólico;

Má higiene bucal;

Histórico familiar de câncer de boca;

Trauma crônico na boca;

Além disso, alimentação pobre em vitaminas e minerais, assim como a exposição prolongada ao sol, também podem favorecer o aparecimento de câncer de boca.

Como é feito o tratamento

O tratamento desse tipo de tumor deve ser orientado por um oncologista e pode ser feito através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia alvo ou imunoterapia, dependendo da localização do tumor, gravidade da doença e se o câncer já se espalhou para outras partes do corpo.

Na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico, tanto para lesões menores, com cirurgias mais simples, como para tumores maiores. O cirurgião de cabeça e pescoço é o profissional que vai avaliar o estágio da doença. Essa avaliação, associada a exames complementares determinará o tratamento mais indicado.

Com informações do portal Tua Saúde e site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News